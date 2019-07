Başkan Aktaş’ın kaleminden ‘ölümsüz kahramanlar’

- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz hain kalkışmasının üçüncü yılında o geceye dair hislerini anlatan şiir yazdı. Bursa’ya olan sevdasını yerel seçimler öncesi yazdığı "Benim Bursam" şiiriyle mısralara döken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz hain kalkışmasının üçüncü yılında da o geceye dair hislerini yazdı. Başkan Aktaş’ın, kendisinin seslendirdiği "ölümsüz kahramanlar" adlı şiir, 15 Temmuz gecesi kaydedilen görüntülerden oluşan 2.50 dakikalık video kliple izleyenleri duygulandırıyor. Başkan Aktaş’ın "Ölümsüz Kahramanlar" şiiri şu şekilde: Bir gecede oldu her şey Kalleşçe bir tertibin içindeydi vatan Şükür ki sahipsiz bırakmadı bu toprakları binlerce kahraman Ah şu gökyüzü dile gelse de anlatsa Anlatsa merdin hırkasını sırtına geçiren namertleri Anlatsa vatan uğruna can veren yiğitleri Minareden yükseldi şehadet nağmeleri Gece karanlık, gece zifir Yürekler telaşlı, dillerde zikir, İki yüz elli bir şehit, Türkiye şahit Kim yaşananları yok sayabilir Pusu üstüne pusu, düşman hiç eksilmedi Şehit üstüne şehit, vatan candan önceydi Ah şu kara toprak dile gelse de anlatsa Anlatsa vatana ihanet içindekileri Anlatsa canını siper eden Safiye’yi, Erol’u, Ömer’i ve daha nicelerini Gece karanlık, gece zifir Yüreklerde iman, dillerde zikir, İki yüz elli bir şehit, al bayrak şahit Kim bu destanı yok sayabilir Hainlerin o gece unuttuğu neydi? Neydi bu milleti muzaffer eden güç? Neydi? İman dolu göğsüyle zulme dur diyenler Bir hilâl uğruna batan güneşler Namerdin kurşununa koşanlar, adımlarını kır at eyledi Hakk yoluna serilen canlar, Boğaziçi’ni sırat eyledi Hainin tankına tüfeğine o gün çıplak elle dur diyenler Tüm dünyaya bu topraklar ilelebet bizim