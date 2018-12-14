Başkan Aktaş: “Ciddi yatırımlar olacak”

-Şoförler

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- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Batı Garajı Taksi Durağı’nı ziyaret ederek, şoförlerle esnafla sohbet etti. Başkan Aktaş, Bursa’nın katma değerini artırmak istediklerini söyledi.



Bursa’nın sorunlarına çözüm üreten projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Aktaş, akşam saatlerinde Batı Garajı Taksi Durağı’nı ziyaret etti. Şehrin meselelerine hâkim olan taksicilerin daha iyi bir Bursa için şikâyet ve dileklerini dinleyen Başkan Aktaş, şehre dâir her fikre önem verdiklerini vurguladı. Şehre dâir havâdisleri doğrudan taksicilerden alabildiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Taksi durağımızı ziyaret ederek esnafımızla sohbet ettik. Hem işleriyle alâkalı hem de şehirle ilgili sorunlarına yönelik notlarımızı aldık. Bizim idare anlayışımız meseleleri yerinde tespit edip, çözüm üreterek insanımızın mutluluğunu temin etmek. Bunu çok önemsiyor ve uyguluyoruz. Esnafımızın Bursa’ya bakış açılarıyla alakalı değerli bilgiler aldık. Öncelikle şunu ifade edeyim, Bursa’da ciddi gelişmeler olacak. Hem nüfus, hem ekonomi turizmle beraber büyüyecek” dedi.



