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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkan Aktaş'a sevgi seli

Başkan Aktaş'a sevgi seli

Geceden görüntü

Kutlay Dera Düşman İşgali Beraberlik 

-Alinur Aktaş'a sevgi seli
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı münasebetiyle düzenlenen geceye Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Ahmet Kılıç ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Atatürk Spor Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programda vatandaşlar sık sık protokol tribününe gelip, Başkan Aktaş'la fotoğraf çektirdi. Gece boyunca hiçbir vatandaşı geri çevirmeyen ve herkesle tek tek fotoğraf çektiren Başkan Aktaş, Bursa'nın gerek Balkanlar ve Kafkaslar, gerekse Anadolu'nun dört bir yanından gelen insanlarla renkli bir çiçek bahçesi olduğunu belirterek, Artvinlilerin de bu bahçenin en güzel renklerinden biri olduğunu söyledi.

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutlayan Başkan Aktaş, gelenek ve göreneklerin herhangi bir ayrımcılığa yol açmadan yaşatılmasının çok önemli olduğunu belirterek, birlik ve beraberlikten taviz verilmemesi gerektiğine dikkat çekti.
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