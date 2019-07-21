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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkan Akkaya’nın yamaç paraşütü deneyimi

Başkan Akkaya’nın yamaç paraşütü deneyimi

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın yarışmaya katılacak sporculara başarılar dilemesi

İngiltere Yarış Yamaç Paraşütü Uluslararası Paraşütçü 

-Başkan Akkaya’nın uçuş için hazırlanması ve yarışma ile ilgili açıklamaları
-Başkan ve pilotun havalanması
-Havadan görüntüleri
-Aksiyon kamerası ile görüntüler
-Başkan Akkaya ve deneyimli pilotun aksiyon kamerasından yere iniş görüntüleri ve açıklamaları

- KONYA

- Konya’nın Akşehir İlçesi Belediye Başkanı Salih Akkaya, yamaç paraşütü ile Akşehir semalarında gezdi. 7. Akşehir XC OPEN 2019 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışması kapsamında yamaç paraşütü pistinde sporculara başarılar dileyen Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, yarışma uçuşları öncesi tecrübeli bir pilot eşliğinde yamaç paraşütü ile Akşehir semalarında gezdi. Konya Valiliği, Akşehir İlçe Kaymakamlığı; Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Akşehir Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen, 7. Akşehir XC OPEN 2019 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışması bugün yapılacak uçuşlarla sona eriyor. Akşehir Ekrem Çavdar Yamaç Paraşüt Kalkış Pisti’nde uçuş öncesi hazırlık yapan pilotları ziyaret eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya sporculara başarılar diledi. Başkan Akkaya, yarışmaya her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun bir katılım olduğunu söyledi.

Türkiye’nin farklı illerinden 12’si kadın 90 sporcunun yarışmada yer aldığını kaydeden Akkaya, “1 İranlı sporcu yarışmamıza katılıyor. Ayrıca bugün İngiltere’den 2 yamaç paraşütü sporcusu Akşehir semalarında uçmak için bu pistimizde bulunuyor. Akşehir Sportif Havacılık Kulübü’müz bu yarışmaları düzenliyor, bizde Akşehir Belediyesi olarak birçok kurum ve kuruluşumuzla birlikte bu yarışmalara destek oluyoruz. Akşehirimizin tanınması anlamında çok önemli bir etkinlik.Yarışmalara katılan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Bu etkinliğimizin daha da büyümesini, daha da uluslararası boyut kazanmasını temenni ediyorum. Bizde bu gün ilk defa uçmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Akşehirimizi bir de yukarıdan göreceğiz. Eksiklikler neler ona bakacağız. Uçan sporcularımız hep güzel göründüğünü söylüyorlar. Biz bundan eminiz, Akşehir’imiz güzel zaten, bundan şüphemiz yok. Bugün yukarıdan yamaç paraşütçü gözüyle bir bakalım istedik. Bu gün o lezzeti, o keyfi de tatmış olacağız” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya hazırlıklarını yaparak uzman pilot eşliğinde yamaç paraşütü ile uçuşunu gerçekleştirdi. Akşehir semalarında yamaç paraşütü ile uçuş deneyimini yaşayan Başkan Akkaya, bir ara kalkış yaptığı pistin yakınına gelerek yarışma uçuşu için hazırlanan pilotları da el sallayarak selamladı.
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