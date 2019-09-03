-Başkan Adil'in açıklamaları

-Kantinden detay

-Kantincilerin toplantısından detay



( KONYA ) - Başkan Adil: "Kantinci esnafının tedirginliği sona erdi"- Konya Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Adil:- "Okul Gıdası Logosu' uygulamasına firmalar ve kantinciler henüz hazır değil" KONYA



- Konya Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Adil, 'Okul Gıdası Logosu' uygulaması kapsamında bakanlık düzeyinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, bu doğrultuda kantin işletmeci esnafın ve tedarikçi firmaların uygulamaya hazır olana kadar yetkililerin kendilerine yardımcı olacaklarını belirttiklerini söyledi.



Konya Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Adil, 20 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren 'Okul Gıdası Logosu' uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Bu uygulamaya henüz firmaların ve kantincilerin hazır olmadığını dile getiren Adil, "Bu yıl kantin ürünlerinde logo uygulamasına geçildi. 2011 yılında yapılan düzenlemeyle kolalı, gazlı, aromalı nektar ve meyveli içecekler, cipsler, patates kızartması ve diğer kızartmaların tamamına yakını, şekerli sakız, kekler ve tüm tatlı satışlarının tamamı bir genelge ile yasaklanmıştı. Diğer taraftan 20 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren okul gıdası logosu uygulaması usül ve esasları hakkında tebliğ hükümleri doğrultusunda kantinlerde satışları yapılacak ve kriterleri Sağlık Bakanlığınca belirlenecek hazır ambalajlı ürünlere, logo bulundurması zorunluluğu getirilmiştir. Bu yasaklamalar ve logo uygulaması kantin işletmeciliği sektöründe hizmet sunan ve büyük çoğunluğu mütevazi aile işletmesinden oluşan, yılda 160-170 gün çalışan 365 gün kıt kanaat geçinen, binlercesi de ek iş yaparak evine gelir kazandırmaya çalışan meslektaşımızdan oluşmaktadır. Dolayısıyla bu mağduriyetin giderilmesi için bu logo uygulamasının, biz yasaklara karşı değiliz, destekçisiyiz, fakat bu logolu ürünlerin uygulamasında henüz şu aşamaya kadar firmaların gerekli bir çalışması, altyapısı, AR-GE çalışması mevcut bulunmamaktadır. Okullarımızın açılmasına şurada 8-10 gün kaldı, satacak logolu ürünlerimiz mevcut değildir maalesef" şeklinde konuştu.

“Bakanlık düzeyinde görüşmeler yaptık” Konya Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Esnaf Odası ve Güç Birliği Platformu olarak, logolu ürünlerle ilgili bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Adil, "Sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili Konya Kahveciler Odası olarak bizim de içinde bulunduğumuz Güç Birliği Platformu olarak Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Reha Denemeç beye, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Fatih Leblebici beye, Daire Başkanı Fazlı Sarı beye, Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Müdürü Mümtaz Sinan beye, Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan beye makamlarında ziyaret ederek sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi sunduk. Bu konuda yardımcı olacaklarına dair, logolu ürünlerin yaygınlaşıp, üretime sunulmasına kadar mevcut ürünleri satabileceğimize dair kendileri yardımcı olacaklarını taahhüt ettiler bize. Biz de oda olarak, Güç Birliği Platformu olarak bunun takipçisi olacağımızı belirtir, bakanımıza, genel müdürlerimize ve bizlere yardımlarını esirgemeyen tüm yetkililerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Kantinci esnafıyla istişare toplantısı Öte yandan, Konya Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Esnaf Odası tarafından, oda üyesi kantinci esnaflarının sorunlarının konuşulduğu ve esnaflarla görüş alışverişinde bulunulduğu istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Adil, Türkiye Kantinciler Platformu (TÜRKAP) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bartın Kahveciler Şerbetçiler ve Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Ayhan Tepe, Konya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Veli Baranok ve kantinci esnafları katıldı.

Toplantıda kantinci esnaflarının sorunları dinlendi ve istişarelerde bulunuldu. (MU-FM-Y)

