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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkan adayının çocuklar için yapmak istediği projeler beğeni topladı

Başkan adayının çocuklar için yapmak istediği projeler beğeni topladı

Salondan detaylar

Parmak Teknoloji Cidde 

-Başkan Adayı Köken’in konuşması
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, okul aile birliği üyeleriyle bir araya geldiği gecede çocuklar için yapmak istediği projelerini anlattı. Köken'in projeleri beğeni topladı. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde bir araya gelen Eyüpsultan Okul aile birliği üyeleri, AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken'i de davet etti. Programda bir konuşma yapan Başkan Adayı Köken, "Kitapçıkların bir çoğunu incelemişsiniz. Her gün bir proje yayınlıyorum. En çok beğeni ne aldı biliyor musunuz? Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi, bu üzücü bir olay ama ben toplumun yarasına parmak bastığım için, iyi bir inceleme yapmışım ki 3'üncü sırada çıkıyor" dedi.
"Sokakları sağlıkla buluşturacağız" Uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılması gerekenlere değinen Köken, "Sorunlarla ilgili çözüm bu salondan geçiyor. O iş bitmiştir. Çağ değişiyor, insanlar değişiyor, eğlence kültürü değişiyor, zevk alma kültürü değişiyor, değiştikçe bizimle cidden uğraşanların bu işe çok emek harcaması gerekiyor. Terörden daha tehlikeli hale gelmeden bizim bu işle ilgili mücadelemizi vermemiz lazım. Sokakları sağlıkla buluşturacağız. Parkları kullanılır hale getireceğiz. İlçedeki büyük parkların tamamında 'kadın lokalleri yapacağız. Bir bölümüne' çocuk kreşi' yapacağız" açıklamasını yaptı. Üreten bir Eyüpsultan olacağına vurgu yapan Başkan Adayı Köken, şöyle devam etti: "Bunu yaparsak emin olun birçok sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte öğreten, öğrettiğini pazarlayan hem fiziki hem de internet ortamında pazarlama ortamı verilen, hem teknolojiden yararlanarak hem de pazarların hanımefendilerin ürettiği ürünler ile pazarlandığı bir ortama gireceğiz. Bununla ilgili eğitimler vereceğiz. Gelişim Akademisi kuracağız, Girişimcilik teşekkürler Akademisi kuracağız. İnsanlar ne yapmak istiyor, ne öğretmek istiyor? Bunların hepsini gerçekleştirmeye çalışacağız." Köken, gecede çocuklar için yapmak istediği projelerini de sundu. Köken'in çocuklara yönelik projeleri katılımcıların beğenisi topladı. Konuşmanın ardından Başkan Adayı Deniz Köken, geceye katılan kişilerin masasına giderek tek tek taleplerini dinledi.
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