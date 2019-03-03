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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkan adayı Yazıcı’nı tanıtım toplantısına yoğun ilgi

Başkan adayı Yazıcı’nı tanıtım toplantısına yoğun ilgi

Salon yakın genel çekim

Ayrımcılık Teknoloji Toplantı Görece Çekim 

-Yazıcı konuşma
-projelerin görsel sunumu

( MUĞLA ) MUĞLA

- Cumhur İttifakı Ak Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, ‘Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı’nda vatandaşlarla yoğun ilgi gösterdi. Yazıcı, “Ben size Marmaris’te neyi yapacağımı birazdan anlatacağım. Ama size neyi yapmayacağımı söyleyeyim. Bir particilik yapmayacağım, iki ayrımcılık yapmayacağım, üç zulüm yapmayacağım. Ben buraya hizmet yapacağım zulüm yapmayacağım.” Cumhur İttifakı Ak Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, ‘Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı’nda vatandaşlarla buluştu. Siteler Mahallesi’ndeki bir otelde gerçekleşen toplantıya ilgi yoğun oldu. Toplantıda, turizm, eğitim, spor, gençlik, kültür-sanat, sosyal yaşam, teknoloji, birlikte yönetim, alt yapı, denizcilik ve çevre başlıklarından oluşan 42 projenin tanıtımı gerçekleştirildi.
Toplantıya, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, ünlü sanatçı Metin Şentürk, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Marmaris Belediye Meclis Üyesi Adayları sahneye çıkmasından sonra, Cumhur İttifakı Ak Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı salondakilere hitap etti. Marmaris’e hizmet etmek için göreve talip olduklarını belirten Yazıcı, “Biz projeleri açıklamaya başladık, zannettiler ki Serkan Yazıcı resimleri koyuyor bu resimlerde herkes onu görecek. Onlar şimdi bunu taklit etmeye başladılar resimler koyuyorlar ama resimlerin nerede olduğu belli değil. Ben size Marmaris’te neyi yapacağımı birazdan anlatacağım. Ama neyi yapmayacağımı söyleyeyim size. Bir particilik yapmayacağım, iki ayrımcılık yapmayacağım, üç zulüm yapmayacağım. Ben buraya hizmet yapacağım zulüm yapmayacağım. 42 projemiz var. Projelerimizin 15 adetini çalıştık ve bitirdik.” dedi.

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