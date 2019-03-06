Başkan Adayı Murat Aydın Giresunlular Derneğinin düzenlediği kahvaltıya katıldı

-Aydın’ın konuşması

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( İSTANBUL )- Aydın ile Miniç arasında geçen sıcak ve samimi tavırlar dikkat çekti İSTANBUL



- AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ve İYİ Partinin adayı Bilgehan Murat Miniç, Beykoz Giresunlular Derneğinin düzenlediği kahvaltı programına katıldı.

Aydın, “Derneğimiz güzel bir organizasyon gerçekleştirdi ve demokrasinin güzelliğini yansıttı. Seçimler gelip geçicidir. Birbirimizin kıymetini bilmek durumundayız” dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz Giresunlular Derneğinin düzenlediği kahvaltı programına katıldı.

Programa Aydın’ın yanı sıra İYİ Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Bilgehan Murat Miniç, dernek başkanı, yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen programda Başkan adayı Aydın bir konuşma gerçekleştirdi. “Kazanan Beykoz, devletimiz, ay yıldızlı bayrağımız ve dostluk olsun” Aydın, “Beykoz Giresunlular Derneğimize bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Bilgehan kardeşime hayırlı olsun diyorum. Dün akşam Ordu Mesudiyeliler programında beraberdik. Orada Beykoz’daki siyasi partilerimizin belediye başkan adayları konuşma yaptılar. En güzel konuşmayı Bilgehan Murat Miniç kardeşimiz yaptı. Dün akşam kendisine de söyleyip tebrik ettim. ‘Adamlık ve insanlık budur’ dedim. Orada bulunanlar bu sözün ne anlama geldiğini çok iyi bilirler. Derneğimiz güzel bir organizasyon gerçekleştirdi ve demokrasinin güzelliğini yansıttı. Seçimler gelip geçicidir. Birbirimizin kıymetini bilmek durumundayız. Aynı şekilde Türkiye 83 milyonuyla güzeldir. Beykoz’da güzellik zaten var ama o güzelliği katmerli hale getiren hemşehrilerimizin sayısının burada oldukça fazla olmasıdır. Her şey bitecek, mesele kubbede hoş seda bırakabilmektir. Birbirimizi samimiyetle kucaklayabilmektir. Ben siyasi hayatım boyunca hep onu yapmaya çalıştım. Hayat felsefem zaten insanlara hizmettir, bunu yaparak mutlu oluyorum. Murat Miniç kardeşimde de bunu görüyorum. Kazanan Beykoz, devletimiz, ay yıldızlı bayrağımız ve dostluk olsun” dedi.



