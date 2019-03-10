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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkan Adayı Köken: “Bu seçimler son yüz yılın seçimi”

Başkan Adayı Köken: “Bu seçimler son yüz yılın seçimi”

Etkinlikten görüntüler

Cenin Ekonomik Kriz Yerel Seçim 

-Belediye başkanı röp
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Köken, Sinopluların gecesine katıldı İSTANBUL

- AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “Bugün ekonomik kriz var deniliyor, ekonomik kriz hiçbir zaman bir sene, iki sene, üç sene sürmemiştir. Nasıl ki 2007’de Türkiye ekonomi de zirve yapmış, 2008 dünya krizini teğet geçmişse bu Türkiye’nin gücüyle ilgiliydi aslında. Bundan sonra da öyle olacaktır” dedi.
Eyüpsultan Sinoplular Ayancık ve Ayancığı Sevenler Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul’da yaşayan Sinoplular adına bir gece düzenledi.
Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye davetli olarak katılan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, salonda bulunanlara seslendi. Yapılacak seçimlerinin önemine değinen Başkan Adayı Köken, “Bu seçim Türkiye Cumhuriyetinin son yüz yılın seçimi. 2024 yılında, 2’nci yüzyılın ilk seçimi olacak" dedi.
“Bu Türkiye’nin gücüyle ilgiliydi aslında” Oluşturulmak istenen krizlere Türkiye’nin her zaman bir cevabının olduğu belirten Köken, “Bugün kriz var deniliyor, Ekonomik kriz hiçbir zaman bir sene, iki sene, üç sene sürmemiştir. Nasıl ki 2007’de Türkiye ekonomi de zirve yapmış, 2008 dünya krizini teğet geçmişse bu Türkiye’nin gücüyle ilgiliydi aslında. Bundan sonra da öyle olacaktır. Biz bu seçimleri, 31 Mart seçimleri, bir yerel seçim olarak değil de, Türkiye Cumhuriyetinin son yüz yılının en son seçimine bomba gibi girerek, Cumhur İttifakına doğru destek verelim” açıklamasını yaptı. Başkan Adayı Deniz Köken’e gecenin anısı adına el yapımı ahşap gemi maketi hediye edildi. Köken, konuşmasının ardında salonda bulunanlarla tek tek ilgilendi.
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