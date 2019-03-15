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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkan Adayı Deniz Köken, sevgi yürüyüşünde vatandaşlara çiçek dağıttı Haberi

Başkan Adayı Deniz Köken, sevgi yürüyüşünde vatandaşlara çiçek dağıttı Haberi

Başkan adayının çiçek dağıtması

-Başkan adayı röp.
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Yeşilpınar Mahallesinde düzenlenen sevgi yürüyüşünde vatandaşlara çiçek dağıttı.
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Köken, “Vatandaşlarımızın olaya bakışını görüyorsunuz, demek ki böyle bir şeye ihtiyaç varmış. Bundan sonra bunu geleneksel hala getirmemiz lazım” dedi.
Her gün çeşitli mahallelerde vatandaşla iletişime geçen AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “Salın Sepetleri Alın Çiçekleri” sloganıyla Yeşilpınar Mahallesinde düzenlenen sevgi yürüyüşünde vatandaşlarla bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşın katılımı ile Yeşilpınar’ın sokaklarını tek tek gezen Köken, sokak ve apartmanlarda bulunan vatandaşlara çiçek dağıttı.
Vatandaşlardan bazıları ise çiçekleri pencerelerden sarkıttıkları sepetlerle aldı. “Bundan sonra bunu geleneksel hala getirmemiz lazım” Vatandaşların çiçeğe ayrı bir ilgi gösterdiğini ifade eden AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “Vatandaşlarımızın olaya bakışını görüyorsunuz, demek ki böyle bir şeye ihtiyaç varmış. Bundan sonra bunu geleneksel hala getirmemiz lazım” dedi.

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