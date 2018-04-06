Başkale’ye 2 yılda 70 bin elma ve kiraz fidanı dağıtıldı

-ilçe kaymakamı belediye başkan vekili öztürk fidanları köy muhtarlarına verirken

-kaymakam röportaj

-muhtar röportaj

-detay görüntüler



( VAN -HD)- Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk:- “Başkale’yi meyve ilçesi yapmayı hedefliyoruz”- “Projemizle ilçemizde hedefimiz 500 bin meyve ağacı”- “İmkânlar başka yerlere, teröre aktarılmadığı sürece Allah’a şükür belediyenin imkânları hizmet yapmak için yetiyor” VAN



- Van’ın Başkale ilçesinde 2 yılda ilçe genelinde başlatılan proje ile vatandaşlara 40 bin elma, 30 bini de kiraz olmak üzere toplam 70 bin fidan dağıtımı yapıldı. Başkale Belediyesi, ilçe genelinde hayata geçirdiği meyve ağacı projesi kapsamında ilçe genelinde 2 yılda 40 bini elma 30 bini kiraz olmak üzere toplamda 70 bin fidanın dağıtımını gerçekleştirdi. Başkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen proje kapsamında vatandaşlara 4’er adet olmak üzere geçen yıl 30 bin bu yılda 40 bin olmak üzere toplamda 70 bin meyve ağacı fidanı dağıttı.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, fidan alanını gezerek vatandaşlara kendi elleriyle fidanlarını teslim etti. “Başkale elma ve kiraz ilçesi olacak” İlçenin ekonomisi ve yaşamı hayata geçirmeyi amaçlayan projeler hakkında bilgi veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, “Başkale’yi meyve ilçesi yapmayı hedefliyoruz. Başkale’de ağaç çok az. 2 yıldır böyle bir proje gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza 40 bini elma ve 30 bini de kiraz ağacı olmak üzere 70 bin meyve ağacı dağıtımı yaptık. Projemizle Van ilinin elma ve kiraz ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Projemizle ilçemizde hedefimiz 500 bin meyve ağacı. İmkânlar başka yerlere, teröre aktarılmadığı sürece Allah’a şükür belediyenin imkânları hizmet yapmak için yetiyor. Başkale için her türlü hizmet yapmaya hazırız gücümüz de yetiyor. Devletimiz de güçlü vatandaşlarımız da arkamızda olduğu sürece her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Başkale halkından Başkan Vekili Öztürk’e teşekkür Merkez Tepebaşı Mahalle muhtarı Mikail Kaya, Başkale ilçesine yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Vekili Öztürk’e teşekkür ederek, “Muhtarlar olarak ve halk olarak bizler belediyenin hizmetlerinden çok memnunuz. Özellikle meyve ağacı projesi bizleri çok mutlu etti. Kaymakamımıza bizler için yapmış olduğu bu hizmetlerden dolayı Başkale halk adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Vatandaşlar belediyenin oluşturmuş olduğu fidan alanına gelerek fidanları teslim alırken, belediye ekipleri tarafından ağaç dikimi ve bakımı eğitimleri de alıyor.

