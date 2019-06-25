Başkale travertenlerine yerli turist akını

-Dağcıların yürüyüşü

-Travertenler

-Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez açıklama



( VAN - ÖZEL)- Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri hem geziyorlar, hem de Van’ı tanıtıyorlar VAN



- Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bu hafta Başkale ilçesinde bulunan ve görüntüsü ile Pamukkale'yi andıran travertenleri gezerek çektikleri fotoğrafları takipçileri ile paylaştılar. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Anadolu'nun önemli bir turizm kenti olmaya aday Van'ın gizli kalmış doğa harikası güzellikleri göz kamaştırıyor. Yaşanan terör olayları sebebiyle yıllarca ilgilenilemeyen bölgenin doğal güzelliklerinin şimdi hak ettiği ilgiyi görmesini ve tanıtılarak turizme kazandırılmasını umut ediliyor. Van'a 150, Başkale merkezine 45 kilometre mesafedeki Dereiçi (Sawkan) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2 bin 400 metre rakımdaki travertenler, Pamukkale'dekiler kadar geniş bir alana dağılmıyor. Güzellikleriyle seyrine doyulmayan, yol sorunu nedeniyle daha önce ulaşımın güçlükle yapıldığı, bu nedenle ziyaretçilerin fazla tercih etmediği travertenler, yeni yapılan yol sayesinde turizme kazandırılıyor. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu huzurun sağlandığı bölgede vatandaşların ziyaret ettiği travertenler, artık tanıtılmayı bekliyor. Ancak bundan da önemlisi, suyu zamanla yer değiştirerek azaldığı için kuruyarak tahrip olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu travertenlerin bir an önce koruma altına alınmaya da ihtiyacı var. Hafta sonu travertenleri 168 kişiler bir ekiple ziyaret eden Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri doyasıya eğlenip fotoğraf çektiler. Gezdikleri alanlarda eğlenmenin yanı sıra çektikleri fotoğraflarla hem kendi sosyal medya hesaplarından, hem de gurup olarak açtıkları sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşarak binlerce takipçilerine ulaşıyorlar. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Bu hafta etkinliğimiz Başkale travertenleri. Travertenlere gitmeden önce Başkale'den sonra tarihi Kalekom Köprüsü'nü ziyaret ettik. Güzel bir alan. Eski ve küçük olmasına rağmen köprünün ayağında kervanlar için bir dinlenme odası yapmışlar. Aslında iyi düşünülmüş. Daha önce kervanların kullandığı bir yol burası. Dereyi geçmek için ve köprünün ayağının altında yani bir dinlenme odası yapılması ayrıyeten bir güzellik. Etkinliğimize 168 kişi katılmış. Birçok aile var, çocuklar var, güzel bir gün oldu herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkale'deki travertenlere geldiklerini ifade eden Demez, "Gerçekten ziyaret edilmesi gereken bir turizm alanı. Sahip çıkmamız gerekiyor. Güzel bir doğa. Ama sahipsiz olduğu için maalesef sıkıntılı. Çünkü sahipsiz olan bütün yerler böyle. Turizm bakımından çok önemli bir konuma sahip. Dereiçi Mahallesi'nin hemen üstünde. Maalesef yine dediğim gibi sahipsiz olduğu için sıkıntısını hep beraber yaşıyoruz. Bu alanı turizme kazandırmamız lazım" şeklinde konuştu.

(EKİP-ŞAK-Y)

