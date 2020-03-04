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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Başkale travertenleri ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edildi

Başkale travertenleri ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edildi

Görüntü Dökümü

Trol 

-Başkale travertenlerinin yaz görüntüleri
-Başkale travertenleri kış görüntüleri

( VAN ) VAN

- Van’ın Başkale ilçesine bağlı Dereiçi Mahallesi’nde bulunan travertenler, 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Van’ın Başkale ilçesindeki travertenler, "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından potansiyel doğal sit alanlarına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Başkale ilçesindeki Dereiçi Mahallesi’nde bulunan travertenler, Cumhurbaşkanı kararnamesinin 109’uncu maddesi uyarınca ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil ve ilan edildi. (HA-MSA-Y)
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