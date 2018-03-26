Başkale Kaymakamlığında tekerlekli sandalye hizmeti

-Tekerlekli sandalyede hizmet alınması

-Engelli vatandaşların tekerlekli sandalyeyle çıkmaları



( VAN ) VAN



- Van’ın Başkale Kaymakamlığı, hükümet konağında engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hizmeti vermeye başladı.

Başkale Kaymakamlığı, engellilerin hükümet konağında rahat işlemlerini halletmesi için 2 tekerlekli sandalye aldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Nüfus Müdürlüğündeki işlemlerini daha rahat yapmak için alınan 2 tekerlekli sandalye, kuruma gelen engellilere hizmet veriyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yardımları ile sandalyelerin alınması ile birlikte yürüme engelliler Başkale Kaymakamlığının katlarına çıkmada sıkıntı çekmeyecek. İlçeye geldiği günden bu yana her zaman engellilerin yanında bulunan Başkale Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Abdulselam Öztürk, “Engelliler, yaşlılar ve kadınlar önceliğimizdir. Engelli vatandaşlarımız yakınlarının sırtında taşımasına gönlümüz razı olmadı. Hükümet konağına gelen dezavantajlı vatandaşlarımızın devlet dairelerinde işlerini daha rahat yürütebilmeleri için 2 adet tekerlekli sandalye aldık. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye ve kaymakamlık olarak her zaman engellilerimizin yanındayız. Desteklerimiz devam edecektir” dedi.



