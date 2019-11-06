Başkale'deki terör operasyonu - VAN

: - Terör operasyonunda ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi Van 'da terör operasyonu - Başkale ilçesindeki operasyonda teröristlerce tüplere tuzaklanan el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda ilçenin Esenyamaç Mahallesi Sualtı mezrası kırsalında "Kıran - Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver" operasyonu başlatıldı.Operasyonda, teröristlerce 2'si el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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