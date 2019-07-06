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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkale’de terör operasyonu...Ele geçirilen mühimmat böyle imha edildi İzle

Başkale’de terör operasyonu...Ele geçirilen mühimmat böyle imha edildi İzle

imha anı

Jandarma Piyade Terör Operasyonu Amonyum Nitrat Terör Örgütü 

-Ele geçirilen malzemeler

( VAN ) VAN

- Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı değerlendirilen barınma alanlarına yönelik planlanan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Başkale ilçesi Albayrak Mahallesi Bölekli mezrası kırsalında, 6 Temmuz 2019 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonunda, araziye gömülmüş vaziyette; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, bin 150 adet BKC makineli tüfeği fişeği, 1 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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