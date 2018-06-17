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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Başkale'de şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu - VAN

Başkale'de şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu - VAN

- Başkale de şehit gazi aileleri yemekte buluştu.VAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi.
Başkale Garnizon Komutanlığı tarafından Doğan Özen Kışlası'nda düzenlenen öğle yemeğinde konuşan Başkale Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Abdulselam Öztürk, şehit yakınları ve gazilerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ülke olarak pek çok badireler yaşayan bir ülke olduklarını, bu badireleri yaşarken hiçbir zaman boynu bükmediklerini belirten Kaymakam Öztürk, "Çünkü sizin gibi kıymetli şehit ailelerimiz var. Bu topraklara canını seve seve feda eden şehitlerimiz var. Yüce Allah onların yüzüsuyu hürmetine bu kadar belaya, şeytanlığa, pisliğe rağmen devletimiz dimdik ayakta. Bizler, siz şehit ve gazilerimize minnettar, başımızın tacısınız diyerek Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum." diye konuştu.
Garnizon Komutanı Piyade Albay Tevfik Abaşlıoğlu ise, şehit yakınları ve gazilerle bir arada olmanın sevinç ve mutluluğu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:"İstikbalimizin ve varlığımızın teminatı sizlersiniz. Bundan yüz yıl önce düşmanın Çanakkale’de yapamadığını bu gün PKK vasıtasıyla bu topraklarda yapmaya çalışıyorlar. Bu gerçeğe karşı hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Biz bu konuda sizlere minnettarız. Sizler en kıymetli varlığınız olan çocuğunuzu, eşinizi, kardeşinizi bu ülke için şehit verdiniz. Sizler çok kıymetlisiniz, başımızın tacısınız."Yemeğe, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Öztürk, eşi Zuhal Öztürk, 4. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Mehmet Köylü, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Hati, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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