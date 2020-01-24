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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Başkale’de sahipsiz sokak hayvanlarına yem desteği İzle

Başkale’de sahipsiz sokak hayvanlarına yem desteği İzle

Başkale Belediye ekipleri doğaya yem ve ekmek bırakması

Sosyal Sorumluluk Projesi Hayvan Irak Sokak Hayvanları Sosyal Sorumluluk 

-Sokak hayvanları için toplanan yemeklerin verilmesi
-Belediye ekiplerinin röportajı
-detay görüntüler

( VAN ) VAN

- Van'ın Başkale Belediyesi şehrin ücra noktalarında kış şartlarına maruz kalan sahipsiz sokak hayvanları için bazı bölgelere kuru mama ve yem bıraktı.Soğuk kış günlerinde yiyecek bulamayan yaban ve sokak hayvanlarını unutmayan Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belli bölgelere yem bıraktı. Başkale’de birçok bölgeye buğday ve ekmekten oluşan yiyecekleri bırakan görevliler, amaçlarının yaban hayata bir nebze de olsun katkı sağlamak olduğunu belirttiler. Belediye olarak her zaman sokak hayvanlarına karşı duyarlılık göstererek hayvanları koruma altına aldıklarını ifade eden görevliler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan hizmetlerin Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın öncülüğünde gerçekleştirildiğini ifade etti.

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