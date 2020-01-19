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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Başkale'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Başkale'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Görüntü Dökümü

Hafta Sonu Kar Temizleme İş Makinesi Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Belediye iş makinelerinin kar temizlemesi
-İlçeden genel detay görüntüler

( VAN ) VAN

- Van Başkale’de etkili olan kar yağışının ardından Başkale Belediyesi kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. İlçe genelinde etkili olan ve yüksek kesimlerde hala etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın talimatları doğrultusunda 14 iş makinesi ve 25 personelle çalışma başlatan Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda gündüz trafiğin yoğun olduğu Kadir Saruhan, İskender Ertuş, Cumhuriyet ve Mahmut Ertuş Caddelerinde ekipler hafta sonu kar temizleme çalışması yapılırken, ekipler gün boyu ana arterlerde buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yapıldı. İlçeye bağlı merkez mahallelerde de çalışmalarını sürdüren ekipler, İlçede biriken karları toplayarak kamyonlarla ilçe dışına çıkardı. (HA-Y)
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