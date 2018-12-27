Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkale'de kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ve 25 mezra yolu kapandı

Başkale'de kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ve 25 mezra yolu kapandı

Kar yağışından detay

Kar Topu Karla Mücadele Kar Yağışı 

-çalışan iş makinaları
-kar topu oynayan esnaflar
-2 vatandaş röportaj
-kar temizleyen esnaflardan görüntü
-karın üzerini örttüğü araçlarını temizleyen vatandaşlardan görüntü

( VAN ) VAN

– Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı. Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri yoğun bir çalışma başlatırken ilçe merkezinde ise Başkale Belediyesi ekipleri çarşı merkezinde karla mücadelesini sürdürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı