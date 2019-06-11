Başkale’de düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

-Ele geçirilen malzemeler



( VAN ) VAN



- Van’ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda, araziye gömülü vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün kullandığı değerlendirilen barınma alanlarına yönelik planlanan operasyonların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında, 10 Haziran 2019 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Suat Petek Operasyonunda, araziye gömülmüş vaziyette; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 11 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 116 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 3 takım terörist kıyafeti, 2 adet uyku tulumu, 1 adet palaska ve 4 adet kütüklük bulundu. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

