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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkale'de diyaliz merkezi ve acil servisi hizmete açıldı - VAN

Başkale'de diyaliz merkezi ve acil servisi hizmete açıldı - VAN

- Diyaliz merkezi ve ve acil servisi açılışı - Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak'ın konuşması - Kaymakam Asım Solak'ın diyaliz hastalarını ziyaret - Bir hastanın konuşması - Diyaliz merkezinden görüntüBaşkale'de diyaliz merkezi ve acil servisi hizmete açıldıVAN (AA) - Başkale ilçesinde, yapımı tamamlanan diyaliz merkezi ve ve acil servisi hizmete açıldı.Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, açılışta yaptığı konuşmada, hastane bahçesinde bulunan diyaliz merkezi için 250 bin lira harcandığını belirtti.
Hizmetlerin belediyenin öz kaynaklarıyla yapıldığını anlatan Kaymakam Solak, "İlçemize yeni bir devlet hastanesi yapılaması için belediyemize ait 17 dönüm arazinin tahsisini gerçekleştirdik. Protokole hazır hale getirdik. Sağlık Bakanlığımızın hastaneyi yatırım programına almasını bekliyoruz. Başkale halkının daha iyi şartlarda hizmet almasını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.
Açılış programına, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hüsnü Bozkurt Uza, Cumhuriyet Savcısı Bünyamin Kılınç, Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünetçioğlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Bahadır Öndeş, kurum müdürleri, hastane yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

Acil Servis Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi Hastane Bahçesi Hastane Yönetimi 

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