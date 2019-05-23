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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkale'de 51 kilo 566 gram eroin ele geçirildi - VAN

Başkale'de 51 kilo 566 gram eroin ele geçirildi - VAN



Görüntü Dökümü: - Ele geçirilen uyuşturucu Van 'da 51 kilo 566 gram eroin ele geçirildiVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde 51 kilo 566 gram eroin ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Albayrak Atlılar Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracı takibe aldı.Arazide terk edilmiş halde bulunan araçta narkotik köpeği "Barut"un da kullanıldığı aramada 100 paket içerisinde 51 kilo 566 gram eroin bulundu.Aracı arazide bırakıp karanlıktan faydalanarak kaçanları yakalama çalışmaları sürüyor.

Uyuşturucu Narkotik Eroin Irak 

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