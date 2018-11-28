Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkale'de 22 iş yeri ve çocuk parkı hizmete açıldı - VAN

Başkale'de 22 iş yeri ve çocuk parkı hizmete açıldı - VAN

- Açılış töreninden görüntü - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın konuşması - Dua edilmesi - İş yerlerin açılışı - Tepebaşı Mahallesi'nde çocuk parkında oynayan çocuklar - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve vatandaşların parkı gezmesiBaşkale'de 22 iş yeri ve çocuk parkı hizmete açıldıVAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Başkale Belediyesince yapılan 22 iş yeri ve çocuk parkı, törenle hizmete açıldı.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, törende yaptığı konuşmada, barakalardan oluşan alanın temizlenerek yerine modern iş yeri yapıldığını söyledi.

Belediye tarafından inşa edilen 22 modern dükkanın bugün hizmete açılacağını aktaran Solak, "600 bin lira yatırım yapılan bu iş yerleri hizmetinize sunulacaktır. Eski hak sahipleri olan esnaflarımıza verildi.
Faaliyetlerine burada devam edecekler. Esnafımızın daha rahat ve güzel bir ortamda işlerini yürütmesini sağlamış olduk. Belediyemiz bütün işlerini kendi öz kaynaklarıyla yapıyor. Halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İş yerlerimiz esnafımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
Konuşmaların ardından iş yerlerin açılışı yapıldı, anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi.Solak ve beraberindeki ilgililer, daha sonra Merkez Tepebaşı Mahallesi'nde yapılan çocuk parkının açılışını gerçekleştirdi.Kurdele kesiminin ardından Solak ve beraberindekiler, parkı gezerek, fotoğraf çektirdi.Törene, Cumhuriyet Savcısı Bünyamin Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, İlçe Emniyet Müdür Adil Metin, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar da katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu Sivil Toplum Çocuk Parkı 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı