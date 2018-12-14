Başkale Belediyesi'nden Antalya gezisi Haberi

-Düden Şelalesi

-Öğrencilerle röportaj

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( VAN )- Öğrenciler, ‘Yeni Filizler Yeşeriyor’ projesi kapsamında Antalya’daki tarihi yerlerle Akdeniz Üniversitesini gezdi VAN



- Van’ın Başkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Yeni Filizler Yeşeriyor’ projesi kapsamında Antalya’daki tarihi yerler ile Akdeniz Üniversitesine gezi düzenlendi.

Başkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Yeni Filizler Yeşeriyor’ projesi kapsamında lise son sınıfta eğitim gören ve üniversiteye hazırlanan 250 öğrenci, 3 grup halinde uçakla Antalya’ya götürüldü. Akdeniz Üniversitesine bağlı fakülteleri gezerek öğrencilerle buluşan Başkaleliler, görevli akademisyenler tarafından da bilgilendirildi. Üniversite gezisinin ardında Antalya Müzesi, Düden Şelalesi, Kaleiçi Yat Limanı, Atatürk Evi, Karaoğlan Parkını gezerek, deniz turu yapan öğrenciler, vizyondaki bir filmi de izledi. Açıklamada bulunan öğrencilerden Cengiz Karadağ, ilk defa ilçe dışına çıktıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, “Üniversite gezisi çok yaralı oldu. Üniversiteyi gezdikten sonra muhakkak kazanmam gerekiyor. Belediye başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Medine Sarıhan ise, ilk defa Başkale dışına çıktığını belirterek, Antalya’nın çok güzel olduğunu söyledi.



Hem tarihi yerleri gezdikleri hem de üniversitenin çok güzel olduğunu ifade eden Sarıhan, geziden sonra okuma azminin daha çok arttığını kaydetti.

(EE-MSA-Y)

