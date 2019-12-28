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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkale Belediyesi karla mücadele ediyor İzle

Başkale Belediyesi karla mücadele ediyor İzle

Görüntü Dökümü

Hastane Kar Temizleme Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Yağışı 

-Vatandaşlar ve belediye personelinin kar temizlemesi
-Belediye iş makinalarına toplanan karların yüklenmesi
-Genel detay görüntüler

( VAN ) VAN

- Van Başkale Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışına karşı 14 araç ve 25 personelle mücadele veriyor. Başkale’de dünden bu yana devam eden kar yağışından ötürü Başkale Belediye Başkan Vekili Kaymakam Asım Solak’ın talimatları doğrultusunda Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların mağdur olmaması için ana arterler, mahalle yolları, araçlarının güzergâhları, hastane ve okul önleri ile ara sokaklarda temizlik ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca kent merkezindeki kaldırımlar temizlenirken, oluşturulan toplama ekibi de biriken karları kamyonlara yükleyerek ilçe dışına çıkartıyor.
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