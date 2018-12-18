Başkalarının kimlik numarası üzerinden ilaç yazdırıp satan çete çökertildi İzle

-evde yapılan arama

-şahsın çıkarılması



( BALIKESİR )- Balıkesir’de başkalarının kimlik bilgileriyle aldıkları uyuşturucu nitelikteki hapları piyasaya sürdükleri iddia edilen çete çökertildi- Balıkesir’de yapılan operasyona narkotik köpeği Helyus da katılırken, gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı BALIKESİR



- Balıkesir’de çok sayıda kişinin kimlik numarasıyla kendisine sağlık raporu yazdırarak uyuşturucu ve uyarıcı niteliğindeki ilaçları alıp piyasaya süren şahsın evine baskın düzenledi.

Narkotik köpeği Helyus ile evde yapılan aramada uyuşturucu niteliği taşıyan ilaçlar ve çok sayıda T.C. kimlik numarası ile hastane barkodu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı, birisi adli kontrol şartıyla 3 kişi ise serbest bırakıldı. Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler il merkezinde aralarında devlet kurumlarında üst düzey yöneticilerinde bulunduğu bir çok vatandaşın T.C. kimlik numarasını ele geçirip eczanelerden ilaç alan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Polisler, şahısların özellikle psikiyatri hekimlerinden sağlık raporları çıkartarak, bu raporlarla uyuşturucu ve uyarıcı niteliğindeki ilaçları yüklü miktarda alarak hastane ve aile hekimliklerinden reçeteye yazdırdıklarını tespit etti. Şüpheli şahısların yazdırdıkları ilaçları değişik eczanelerden alarak piyasada pazarladıkları, kendilerine ekonomik rant sağladıkları da öğrenildi. Polis ekipleri hastane ve aile hekimlikleri ile bir çok eczaneden elde ettikleri yüzlerce güvenlik kamerasını tek tek inceleyerek şahısların eşkaline ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler vatandaşları mağdur duruma düşüren Ş.D, D.D, T.D ve A.D isimli şahısları göz altına aldı. Şahıslara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda narkotik köpeği Helyus ile evde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu niteliği taşıyan ilaç kutuları, emekli öğretmen adına düzenlenmiş sağlık raporu, vatandaşlara ait T.C. kimlik numaraları ele geçirildi. Ayrıca vatandaşların T.C kimlik numaraları ile şahısların aile hekimliklerinin de değiştirdikleri bilgisine ulaşıldı. Yakalanan Ş.D, D.D, T.D ve A.D isimli şahıslardan D.D adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.D ise tutuklanarak ceza evine gönderildi. Diğer şahıslar ise serbest bırakıldı.

