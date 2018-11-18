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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Başka belediyeye bağlanmak için oylama yaptılar - MUĞLA

Başka belediyeye bağlanmak için oylama yaptılar - MUĞLA

- Okuldan detay - Oylamaya katılan vatandaşlardan görüntülerBaşka belediyeye bağlanmak için oylama yaptılarMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Yatağan ilçesine bağlı Yukarı Yayla Mahallesi sakinleri, hizmet alamadıklarını ileri sürerek Kavaklıdere Belediyesine bağlanmak için oylamaya gitti.Yatağan ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Yukarı Yayla Mahallesi sakinleri, yıllardır hizmet anlamında mahalleye yatırım yapılmadığını iddia ederek, Kavaklıdere Belediyesine bağlanmak için imza topladı.380 nüfuslu Yukarı Yayla Mahallesi'nde 267 seçmenden 234'ü Kavaklıdere Belediyesine bağlanmak için önce Yatağan Kaymakamlığına, ardından Muğla Valiliğine dilekçe verdi. Seçmenlerden çoğunluğunun imza vermesi sonrası Yukarı Yayla Mahallesi İlkokulu'nda oylama için sandık konuldu.Sabah başlayan oy verme işlemine mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
Yaşlı - genç oy kullanmak için sandık başına giderken, Kavaklıdere ilçesine bağlanmak isteyenler "evet", bağlanmak istemeyenler ise "hayır" oyu kullandı.

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