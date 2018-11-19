Başından vurulmuş halde bulunan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

-Genel ve detaylar

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun sedye ile taşınması

-Mehmet Fatih Nenemoğlu’nun ailesi ile çekilen fotoğrafları



a KİLİS



- İstanbul’da bariyerlere otomobili ile çarpıtan sonra duran ve başından vurulmuş vaziyette ölü olarak bulunan polis memuru Mehmet Fatih Nenemoğlu (36) Kilis’te son yolculuğuna uğurlandı. Dün sabah saatlerinde İstanbul’da E-5 karayolu Kumburgaz kavşağında Polis memuru 36 yaşındaki Mehmet Fatih Nenemoğlu ‘nun kullandığı otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra başından tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenemoğlu'nun cenazesi Kilis’e getirildi.

Hacı Cümbüş camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıktaki aile kabristanlığında toprağa verildi.



