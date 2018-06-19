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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Başından silahla vurulmuş halde bulundu - İSTANBUL İzle

Başından silahla vurulmuş halde bulundu - İSTANBUL İzle

- Olay yerinden detaylar - Ahmet Özatlı'nın cesedi - Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibiBaşından silahla vurulmuş halde bulundu - Beylikdüzü'nde, cesedi belediye işçileri tarafından bulunan 14 yaşındaki kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldıİSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde, 14 yaşındaki Ahmet Özatlı, başından silahla vurulmuş halde bulundu.Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi sahil yolunda temizlik yapan belediye işçileri, yerde bir erkeğin hareketsiz şekilde yattığını görünce polis haber verdi.Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibinin incelemesinde, başından silahla vurulan kişinin öldüğü belirlendi. Ahmet Özatlı'ya ait olduğu tespit cenazenin yanında bir tabanca bulundu. Olay yerine gelen Özatlı'nın yakınları sinir krizi geçirdi.Bölgedeki bir çay bahçesinde çalıştığı öğrenilen Özatlı'nın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Sahil Yolu Polis Sağlık Ekibi Cenaze Çay Bahçesi 

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