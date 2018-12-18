Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Başındaki kurşunla iki gün gezen genç uyutuluyor

Başındaki kurşunla iki gün gezen genç uyutuluyor

Yoğun bakım ünitesinden görüntüler

Acil Servis Hastane Bild Mermi Trol 

-Yatan hastanın genel ve detay görüntüleri
-Doç. Dr. Eralp Çetinay'ın açıklamaları
-detaylar

( ADANA ) - Nörolog Doç. Dr. Eralp Çetinay: - “Kafa içi basıncını düşürebilmek için hastayı şu an uyutuyoruz. Hayati tehlikesi devam ediyor” ADANA

- Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Nörolog Doç. Dr. Eralp Çetinay, başına isabet eden mermiyle iki gün yarı baygın gezen Oğuzhan Ç.’nin son durumuyla ilgili, "İlk muayenesinde saptanamasa da çekilen tomografisinin ardından ateşli silah yaralanması olduğunu tespit ettik. Kafa içi basıncını düşürmek adına şu an hastayı uyutuyoruz. Hayati tehlikesi ise devam ediyor" dedi.
Adana'da ailesinin alkol aldığı için sarhoş olduğunu düşündüğü ve iki gün boyunca yarı baygın gezen Oğuzhan Ç.’nin hastanede yapılan kontrolünde kafasına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Tedavi altına alınan Oğuzhan Ç.’nin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Nörolog Doç. Dr. Eralp Çetinay, Oğuzhan Ç.’nin dün öğle saatlerinde şuur bozukluğu şikayetiyle birkaç acil servise başvurduktan sonra Balcalı Hastanesi’ne geldiğini söyledi.

Doç. Dr. Çetinay, “Bize geldiğinde konfüze dediğimiz tam koma halinde olmasa da durumu orta seviyelerdeydi. Acil servisteki doktorların yaptığı muayenede kafasının sağ yan kısmında küçük bir yaralanma tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından tomografisinde ateşli silah yaralanması olduğunu saptadık. Daha sonra hastayı hemen Nöroloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırdık. Şu an genel durumu orta seviyede. Kafa içi basıncını düşürebilmek adına şu an hastayı uyutuyoruz. Hayati tehlikesi ise şu anda devam ediyor” ifadelerini kullandı. Oğuzhan Ç.’nin başına isabet eden kurşunla 1-2 gün şuuru bozuk bir şekilde gezdiğini öğrendiklerini aktaran Çetinay, “Muhtemelen bir madde ya da ilaç etkisinde olduğu düşünülmüş. Hikayesinde böyle bir yaralanmadan bahsedilmediği için şüphelenilmemiş. Fakat giderek kötüleşmesinin ardından buradaki muayenesinde durumu saptanıyor ve hemen tedavisine başlandı. İlk muayenede görülmese de saç tıraşı yapıldıktan sonra kafasının sağ yanındaki yaralanma gözlemlenebildi” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı