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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Başına silahı dayayarak intihara kalkıştı

Başına silahı dayayarak intihara kalkıştı

Şahsın başına silah dayalı görüntüsü

Polis Sağlık Ekibi Irak 

-Şahsın polis tarafından alınması
-Şahsın ambulansa kaldırılması
-olay yeri görüntüsü
-detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de bunalıma giren bir kişi, başına silahı dayayarak intihara kalkıştı. Polis, bir anlık dalgınlığından yararlanarak şahsı etkisiz hale getirdi. Alınan bilgilere göre, Körpeçler Mahellesi’nde bir şahıs başına dayadığı silah ile canına kıymak istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, kafasından yaralı olan F.S.'yi silahı bırakması için ikna etmeye çalışırken alan da boşaltıldı. Uzun süre elindeki silahı bırakmayan ve motosikletine binmek isterken silahı beline koyan şahsı polis yakalayarak etkisiz hale getirdi. Yaralı olduğu için polis nezaretinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürülen şahıs tedavi altına alındı.
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