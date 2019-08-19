Başına kaya parçası düşerek hayatını kaybeden genç, toprağa verildi Haberi

--Namazın kılınması

--Tabutun taşınması

--diğer detaylar

--ARŞİV-



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yağış nedeniyle kopan kaya parçalarının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Halil Ö., toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Halil Ö., ailesiyle beraber Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne pikniğe gitti. Halil Ö.'nün kafasına gezdiği sırada aşırı yağmurdan dolayı kaya parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Halit Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cenazesi, hastaneden alınarak cenaze namazının kılınacağı Sarıoğlan ilçesinde bağlı Palas mahallesine getirildi.

Halil Ö'nün cenazesi, Palas Meydanı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



