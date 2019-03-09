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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başına geçirdiği plastik bidon sebebiyle aç susuz bitkin düşen sokak köpeği sağlığına kavuştu

Başına geçirdiği plastik bidon sebebiyle aç susuz bitkin düşen sokak köpeği sağlığına kavuştu

barınakta köpekten detay

Sokak Köpeği Uyuşturucu Gıda Takviyesi Akalan Harekete Geç 

-barınak sorumlusunun köpeği beslemesi
-barınak sorumlusunun röportajı
-arşiv görüntüler

( ANTALYA -ÖZEL) - Barınak görevlileri ismini 'Bidon' koydukları köpeğe gözleri gibi bakıyor ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü başını soktuğu plastik bidonu çıkartamayıp üç gün aç susuz kalan sokak köpeği sağlığına kavuştu. Bayıltılarak yakalanan ve Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağına getirilip 'Bidon' ismi verilen köpek gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz Cumartesi günü vatandaşların ihbarı üzerine Külcüler Mahallesi'ne giden ekipler başına plastik su bidonu geçirilmiş halde gezen sokak köpeğiyle karşılaştı. Ekipler köpeğin günlerdir başındaki plastik su bidonu yüzünden bir şey yiyemediği için zor durumda olduğunu öğrenince harekete geçti. Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi görevlileri, zayıflayıp bitkin düşmüş sokak köpeğini uyuşturucu iğne ile bayıltarak yakaladıktan sonra barınağa getirdi. Barınakta yapılan tedaviler ve verilen gıdalar sokak köpeğini kısa sürede sağlığına kavuştururken, sokak köpeğine yakalandığında başında bidon olması nedeniyle Bidon ismi verildi.
Barınak sorumlusu Ümmühani Karavelioğlu 'Bidon’un sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bidon yakalandığında uzun süre aç ve susuz kalmanın etkisiyle bitkin bir vaziyetteydi. Hemen tedavisine başlandı. Bir taraftan serum diğer taraftan gıda takviyesi yapıldı. Şu an oldukça iyi durumda. Bir süre daha bakımını yaptıktan sonra sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Eğer sahiplenen olmazsa doğal ortamla bırakacağız” dedi.

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