Başına çekiç vurularak öldürülen Işık İkizoğlu'nun cinayeti davası ertelendi

- İzmir'in Dikili İlçesinde 2017’nin mayıs ayında boşandığı eşi Işık İkizoğlu’nu başına çekiç vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenilen Yahya Cengiz Küçük’ün yargılanmasında dördüncü celse görüldü.

Bergama Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Yahya Cengiz Küçük'ün yargılanması öncesinde önce Dikili Atatürk Meydanı, ardından ise Bergama Hükümet Konağı önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Hayatımızdan da, haklarımızdan da vazgeçmiyoruz” yazılı pankart ile “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Işıklar ölmesin”, “Kadın katliamına son” yazılı dövizler açıldı. Duruşma öncesi açıklama Dikili Kadın Platformu adına, Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Demet Önal tarafından yapılan basın açıklamasında ise, “Yaşamak hiç bu kadar ağır gelmemişti. Etrafı saran ölüm kokuları nefes almamızı zorlaştırıyor. Tüm karanlığa inat umudu yarına taşıyan bizler Işık'ımız için buradayız. 15 Mayıs 2017’de tanıklık ettiğimiz bu vahşet bizi ışığın izinden yürümeye zorluyor” denildi. Açıklamada ayrıca, “Neredeyse her güne iki kadın cinayeti düşüyorken, taciz ve tecavüze uğrama oranları artmıştır. 2017 utanç raporunda 409 kadın cinayeti işlendi. 487 çocuk cinsel istismara uğradı. 332 kadına şiddet uygulandı. 2018 yılında ise sadece ocak ayında 28 kadın öldürüldü. 25 kadın cinsel şiddete uğradı. 147 çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Şubat ayında 47 kadın öldürüldü. Her güne iki kadın cinayetinin olduğu ülkemizde bu rakamlardan daha çok sayıda cinayet olduğunu biliyoruz. Üzgünüz, öfkeliyiz, isyandayız” sözlerine yer verildi.

Acılı abladan şiir Basın açıklamasının ardından Işık İkizoğlu'nun ablası Başak İkizoğlu da kardeşi için yazdığı şiiri okudu. Duruşma öncesi konuşan abla Başak İkizoğlu, “Kardeşim Işık İkizoğlu’nun davasının dördüncü duruşmasındayız. Tüm ailem çok acı çekiyor. Maddi ve manevi çöküntü içerisindeyiz. Kardeşim genç yaşta hatalı bir evliliğin bedelini çok ağır şekilde ödedi.

Suçlunun, suçunu en ağır bedel ile ödemesini talep ediyorum. Ülkemizin yarası haline gelen taciz, tecavüz, çocuk istismarı ve şiddetin bir an önce bitmesi tek dileğimdir. Hiç bir insan, hiçbir canlının yaşam hakkını alamaz. Birilerinin özgürlüğü, başka birinin özgürlüğünü kısıtlamamalıdır. Takdir-i ilahi tek tesellim. Ben buraya, bir annenin, bir kadının sesi olmaya geldim” dedi.

"Mütalaaya kısmen katılıyoruz" Bergama M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan sanık Yahya Cengiz Küçük’ün hazır bulundurulduğu davanın duruşmasını, Işık İkizoğlu'nun annesi Fatma Füsun Cebeciler ve ablası Başak İkizoğlu da izledi. Mahkemede iddia makamının esas hakkındaki mütalaası dinlendi. Davaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Vekili Avukat Pınar Melli, "Mütalaaya kısmen katılıyoruz" diyerek başladığı konuşmasında “Sanığın tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan iddianamedeki şekliyle cezalandırılmasını, sanık hakkında takdiri indirim nedeninin uygulanmamasını talep etmekteyiz” diye konuştu.

"En ağır şekilde cezalandırılsın" Duruşma salonunda konuşan Işık İkizoğlu’nun annesi Fatma Füsun Cebeciler ise, “Olayda vahşi bir şekilde kasten planlayarak, programlayarak öldürme vardır, acı çektirerek öldürme vardır. Ben de takdiri indirimden yararlandırılmamasını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.

Ablası Başak İkizoğlu ise, “Kardeşim genç yaşta hatalı bir evliliğin bedelini çok ağır şekilde ödedi.

Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. Tasarlamadığını iddia etti Yaşar İkizoğlu'nun vekili Avukat Güntekin Yıldırım da, şöyle konuştu: “Biz de mütalaaya kısmen katılıyoruz, meslektaşımız Avukat Pınar Melli’nin beyanlarına ve katılanların beyanlarına iştirak ediyoruz. Olayda oraya ait olmayan bir çekiç ile defalarca vurulmak suretiyle suç işlenmiştir, tasarlayarak işlenmiştir. Sanığın tasarlayarak canavarca his ve şevk ile kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Sanık Yahya Cengiz Küçük ise savunmasında olay yerine planlayarak ve tasarlayarak gelmediğini ifade etti.

Duruşmada sanık Yahya Cengiz Küçük’ün kasten öldürme suçundan CMK’nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutukluluk haline devamına karar verilerek 2 Mayıs tarihine ertelenmesine karar verildi.