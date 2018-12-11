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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Basın örgütleri AA'nın fotoğraflarını oyladı - BALIKESİR

Basın örgütleri AA'nın fotoğraflarını oyladı - BALIKESİR



2018 Yılın Fotoğrafları yarışması için oy kullanan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Anadolu Ajansının gazeteciler için ayrı bir okul olduğunu söyleyerek, zor şartlarda fotoğraf çeken meslektaşlarını kutladı.BALIKESİR (AA) - Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir de haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Metal boğa" fotoğraflarına oy verdi.AA'nın gazeteciler için bir okul olduğunu vurgulayan Demir, zor şartlarda fotoğraf çeken meslektaşlarını kutladı.Demir, AA'nın Türkiye'yi temsil eden ve dünyada tanıtan bir kuruluş olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:"Çektiği fotoğraflarla, yaptığı haberlerle hem ülkemizin ve illerimizin tanıtımına hem de halkı aydınlatma noktasında en önemli işleri yapan bir kuruluşumuzdur. Oy verdiğimiz birbirinden güzel fotoğraflar var. Gerçekten oylama yaparken zorlandım. Bazen öyle durumlar vardır ki, sayfalar dolu haber yaparsınız derdinizi anlatamazsınız ama o tek bir fotoğraf karesi milyarlarca kişinin sesi olabilir. Bu fotoğraflar içinde öylesine anlamlı öylesine dünyaya mesaj veren fotoğraflar var ki bunları çeken o zor şartlarda deklanşöre basan arkadaşlarımı tekrar kutluyorum."

Yarış Allah Gori 

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