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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Basın mensuplarına özel 1-7 Mart Deprem Haftası semineri

Basın mensuplarına özel 1-7 Mart Deprem Haftası semineri

-Eğitim seminerinden genel görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Simülasyon Deprem Haftası Deprem Simülasyonu Deprem Anı Basın Mensupları 


- Ankara’da basın mensuplarına özel 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında seminer verildi.
Seminerde deprem anında yapılması gereken ve deprem sonrası için afet acil durum planına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Türkiye’nin deprem gerçeğine her yıl 1 - 7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde dikkat çekiliyor. Pek çok noktada özel etkinliklere ev sahipliği yapan deprem haftasında basın mensuplarına da özel seminer verildi.
AFAD Eğitim Merkezi Deprem Simülasyon Merkezi’nde düzenlenen seminerde, eğitmen eşliğinde video gösterimi yapıldı. Deprem anında yapılması gerekenler hem teorik hem de deprem simülasyonunda uygulamalı olarak gösterildi. Herhangi bir deprem anında “çök,kapan,tutun” hareketiyle enkaz altında kalmaya yönelik yaşam alanı oluşturmaya dikkat çekildi. Deprem öncesinde aile afet acil durum planını hazırlamanın önemine vurgulandı.
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