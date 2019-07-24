-Gazetecilerin açıklaması



( KÜTAHYA ) Basın mensupları "24 Temmuz Basın Bayramı" için Gölcük Yaylası'nda bir araya geldi KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesine 20 kilometre uzakta bulunan 1450 rakımlı Gölcük Yörük Yaylası, basın mensuplarına ev sahipliği yaptı. 24 Temmuz Basın Bayramı buluşmasına, Simav’daki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla, Kütahya Kanal 43 yetkilileri katıldı.

Basın mensuplarının mesleki çalışmalarının ve sorunlarının ve Türk basınında sansürün kaldırılması konularının konuşulduğu Gölcük mesire alanında, doğa ve haber çekimlerinin yanı sıra çevre incelemesi ve göl çevresinde geziler gerçekleştirildi.

Kanal 43 Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdürü Bahtiyar Ersoy, ikinci kez Simav’a gelmesine rağmen Gölcük yaylasına ilk gelişi olduğunu ifade etti.

Ersoy, “Gölcük Yaylası, Abant’ı aratmayacak kadar güzel bir yer. Doğasıyla ve her şeyi ile mükemmel olan Gölcük yaylasının tanıtımı olmadığı için bir çok kişinin buralardan haberi yok. Simav’a gelen insanların özellikle burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Buradaki piknik alanları ve tesisler, gelen ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda” dedi.

Kanal 43 Haber Müdürü Eray Özden Akça, “Gölcük Yaylası doğasıyla ve oksijeniyle müthiş bir yer. Burayı öncelikle Kütahyalıların bilmesi gerekiyor. Bu güzel doğa harikasının ciddi bir tanıtım eksikliği var. Haberlerde gördüğümüz ve yayınladığımız Gölcük yaylasını çok güzel bulduk, herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Piknik alanları ve yaylasıyla tamamen huzurlu bir ortamla karşılaştık. Kütahya’nın tüm ilçelerinde turistik alanlar var, ancak tesislerimizdeki sebebiyle gelen turistler günübirlik kalıyorlar. Buralara gelen insanların birkaç gün kalmaları, bölgenin ekonomisine de katkı sağlar. Tesisleşmenin önemli olduğu bu gibi yerlere özel sektörün mutlaka gelmesi gerekiyor” diye konuştu.

Kanal 43 kameramanları Ömer Çelik ve Veysel Kahramanın çekimlerini seslendiren haber spikeri Olkan Üver, Basın Bayramında Gölcük Yaylası'nda olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.



