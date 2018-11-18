Basın mensubunun kapısını çalan dolandırıcı yakayı ele verdi... Zanlının kaçtığı o anlar kamerada Haberi

-kamerayı görünce kaçması

-köşeleri dönüp kaybolması



( ŞANLIURFA )- Gazeteyi dolandırmak isterken yakayı ele verdi- Kameraya çekildiğini anlayan dolandırıcı kaçarak uzaklaştı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da iş yerlerine giderek aynı binanın üst katında oturduğunu söyleyerek para isteyen şahıs basın mensubuna denk gelince yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Osmangazi Mahallesinde yaşandı. Kimliği belirlenemeyen şahıs, bir iş yerine giderek apartmanın üst katında oturduğunu ve bir miktar paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.



Elindeki paraları gösterip ödemesi olduğunu söyleyen şahıs, eksiği olduğu için ödememe yapamadığını belirtti.

Babası eve döndüğünde parayı geri getireceğini söyleyen şahıs, iş yeri sahibinin ikna olması için kafasını kaldırıp apartmana doğru “ Anne, buldum, tamam” diye bağırdı. Yanlış kapıyı çalınca yakayı ele verdi Şahsın dolandırmaya çalıştığı kişi ise bir basın mensubuydu. Bunu anlamayan şahıs kendi derdini anlatmaya devam etti. Şahıs durumu anlatınca “Tamam, sen bekle” diyerek içeri giden basın mensubu elinde kamerayla geri dönerek dolandırıcıyı kayda almaya başladı.

Görüntülendiğini anlayan dolandırıcı, kaçarak uzaklaştı. Şahsın daha önce de aynı metotla insanları dolandırdığı öğrenildi. (Şİ-LO-Y)

