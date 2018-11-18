Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Basın mensubunun kapısını çalan dolandırıcı yakayı ele verdi... Zanlının kaçtığı o anlar kamerada Haberi

Basın mensubunun kapısını çalan dolandırıcı yakayı ele verdi... Zanlının kaçtığı o anlar kamerada Haberi

dolandırıcının kapıda para gelmesini beklemesi

Kamera 

-kamerayı görünce kaçması
-köşeleri dönüp kaybolması

( ŞANLIURFA )- Gazeteyi dolandırmak isterken yakayı ele verdi- Kameraya çekildiğini anlayan dolandırıcı kaçarak uzaklaştı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da iş yerlerine giderek aynı binanın üst katında oturduğunu söyleyerek para isteyen şahıs basın mensubuna denk gelince yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Osmangazi Mahallesinde yaşandı. Kimliği belirlenemeyen şahıs, bir iş yerine giderek apartmanın üst katında oturduğunu ve bir miktar paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Elindeki paraları gösterip ödemesi olduğunu söyleyen şahıs, eksiği olduğu için ödememe yapamadığını belirtti.
Babası eve döndüğünde parayı geri getireceğini söyleyen şahıs, iş yeri sahibinin ikna olması için kafasını kaldırıp apartmana doğru “ Anne, buldum, tamam” diye bağırdı. Yanlış kapıyı çalınca yakayı ele verdi Şahsın dolandırmaya çalıştığı kişi ise bir basın mensubuydu. Bunu anlamayan şahıs kendi derdini anlatmaya devam etti. Şahıs durumu anlatınca “Tamam, sen bekle” diyerek içeri giden basın mensubu elinde kamerayla geri dönerek dolandırıcıyı kayda almaya başladı.
Görüntülendiğini anlayan dolandırıcı, kaçarak uzaklaştı. Şahsın daha önce de aynı metotla insanları dolandırdığı öğrenildi. (Şİ-LO-Y)
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı