Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Basın Konseyi Ayvalık’ta toplandı Haberi

Basın Konseyi Ayvalık’ta toplandı Haberi

Toplantıya ait detaylar

Canlı Yayın Özgürlük Gazetecilik Mesleği Serbest Dolaşım Sosyal Paylaşım 

-Gazeteci Suat Salgın’ın konuşması
-Gazeteci Tayyar Toprak’ın konuşması
-Gazeteci Oya Uğral ve Tuncel Yılmaz’ın açıklamaları
-Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in açıklamaları

( BALIKESİR )- Türenç: “Gazeteci uykusunda bile çalışır” BALIKESİR

- Türk Basın Konseyi Yüksek İstişare Kurulu, temmuz ayı toplantısını Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde toplandı. Ayvalık’ta Bacacan Otel'deki toplantının ilk bölümünde, konsey üyeleri, Ayvalık ve yerel basının temsilcileri ve muhabirlerin meselelerini dinledi. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in öncülüğünde gerçekleşen toplantıda, TBMM eski Başkanı ve okuyucu temsilcisi Hüsamettin Cindoruk’un yanı sıra konsey üyeleri; eski bakanlardan Yaman Törüner, Tufan Türenç, Kenan Akın, Atilla Gökçe, Doğan Satmış, Ayşe Okşan Atasoy, Ali Ayaroğlu, Mustafa Eşmen, Namık Tan, Taner Atabarut, Başer Yaltı ve Misket Dikmen hazır bulundu. Ayvalıklı gazetecilerden Suat Salgın, Tuncel Yılmaz, Oya Uğral, Ömür Bir, Edremitli gazeteciler; Tayyar Toprak ve Yüksel Kasapoğlu bölgede yaşanan meseleleri konsey üyelerine aktardılar. Engelli gazeteci Suat Salgın, gazetecilik mesleğinin boynuna fotoğraf makinesi asan ya da sosyal paylaşım sitelerinde fotoğraf paylaşan ve ortalıkta ‘gazeteciyim’ diye dolaşanlar tarafından ayaklar altına alındığını savundu. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasetçiler ve bürokratların da gerçekte gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu sahte gazetecilere prim vererek; onları gazetecilik mesleğinde gece-gündüz emek harcayan ve alın teri döken basın emekçilerinden üstün gördüğünü üzülerek takip ettiğini kaydeden Salgın, “Bu durum karşısında ben farklı bir savunma mekanizması geliştirdim. Sahte gazetecilerin davet edildiği organizasyonlara katılmıyor ve o haberi yapmıyorum. Çünkü gazetecilik bazı insanların sadece sosyal paylaşım sitelerinde fotoğraf ya da bu sitelerde canlı yayın paylaşımlarıyla yapılacak kadar ucuz bir meslek değildir. Gerçek gazetecilerin alın terini ve emeklerini görmezden gelen her kim olursa olsun, sapla samanı ayırt edinceye kadar da bu uğurda mücadelemi sürdüreceğim” dedi.
Toplantıda konuşan muhabir Tuncel Yılmaz da, gazeteciliğin artık yapılamaz hale geldiğini savunarak, özellikle yerel basının güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Balıkesir genelinde birçok resmi kurumun ihale ilanlarını farklı yöntemlerle yerel basından kaçırmaya çalıştığını ve bu ihalelerin detaylarının ise kamuoyuna aktarılamaması yüzünden halkın ihalelerden haberdar olabilme hürriyetinin elinden alındığını belirten gazeteci Tayyar Toprak da, bu olumsuzluğun acilen ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Yerel basının en büyük sıkıntısının reklam ve ilan alamamak olduğunu ifade eden gazeteci Oya Uğral da, ailece gazetecilik yaptıklarını ancak serbest dolaşım haklarından ne kendisinin ne de gazetecilik yapan aile fertlerinin hiçbir şekilde yararlanamadığına dikkat çekti. Ayvalık’ın duayen gazetecilerinden Ömür Bir’in, “Ben artık emekli gazeteciyim” şeklindeki sözleri üzerine araya giren Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, “Gazetecilikte emeklilik diye bir şey yoktur. Gazeteci gece bile uykusundan uyanıp haber yapabilir veya köşe yazısını hazırlayabilir. Bu yüzden de gazeteci uykusunda bile çalışır” dedi.
Türenç, Basın Konseyi’nin medya ahlakıyla özgürlükleri adına çalışmalarını 50 yıldan bu yana sürdürdüğünü hatırlatarak, “Tabii bu yaşanılan süreç son derece zor bir süreçti. Gazetecilik, sizlerin de anlattığı gibi gerçekten çok zor. Günümüzde eskisi gibi bir gazetecilik yok artık. Bunun bilincindeyiz. Bu yüzden de ‘gazetecilik mesleği artık bitti’ diyen çok arkadaşımız var. Tabii bunun yanı sıra basın kartlarımızın da etkisi bitti. Yerel basının verilen imkanlar bitti. İlan dağıtımlarında adaletsizlikler var. Muhabirlerin gönderdikleri haberler ya çok makaslanıyor ya da hiç kullanılmıyor. Gazeteciler, öldürülmeye çalışılıyor. Bu mesleği çok zor şartlarda yürütmeye çalışıyorlar. Ama tüm bu olumsuzlukların karşısında havlu atacak değiliz” diye konuştu.
Konsey daha sonra kendi bünyesinde ikinci etap toplantısını gerçekleştirdi. (SS-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Facebook'un Güldüren Paylaşımları!Facebook'un Güldüren Paylaşımları!
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı