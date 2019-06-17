Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Basın Ekspres yolundaki düğün konvoyunda “makas” terörü kamerada

Basın Ekspres yolundaki düğün konvoyunda “makas” terörü kamerada

Düğün konvoyu

Tehlikeli Oyun Düğün Konvoyu İkitelli Cep Telefonu Direksiyon 

-Direksiyonu kırmaları
-Makas atmaları
-Trafiği tehlikeye düşürmeleri
-Trafikteki sürücüler
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Düğün konvoyunda magandalar trafikte makas attı İSTANBUL

- Basın Ekspres yolu İkitelli mevkisinde otomobille düğün konvoyunda seyreden magandalar, defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücülerin tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı. TEM Otoyolu Basın Ekspres bağlantı yolu İkitelli mevkisinde yaklaşık 20 araçtan oluşan düğün konvoyu seyretmeye başladı.
Sürücüler Ankara istikametine doğru yol aldıkları esnada konvoydakiler sürücülerden bazıları tehlikeye bir oyun oynamaya başladı.
Birbirlerinin üzerine direksiyonu kıran sürücüler ardındaki trafikteki onlarca aracın arasında “makas” atmaya başladı.
Trafikte tehlikeli “makas” oyunu kamerada Hem trafikteki sürücülerin canını hem kendi canlarını hem de konvoyun güvenliğini tehlikeye düşüren magandalar, kimsenin canını bir an olsun umursamadı. Bir anlık hatanın faciaya neden olabileceğinin farkında bile olmayan magandalar, tehlikeli oyunlarını dakikalarca sürdürdü. O anlar ise trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için çalışma başlattı. (DCC-YM-
İlgili Foto Galeriler
Sevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye EdildiSevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye Edildi
Kocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi ÖldüKocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi Öldü
Sürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye DüştüSürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye Düştü
Çakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden DöndüÇakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden Döndü
Polis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele GeçirildiPolis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele Geçirildi
Kırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar VarKırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar Var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı