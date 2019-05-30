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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Basın Ekspres yolunda sürücülerin bıçaklı “yol verme” kavgası kamerada

Basın Ekspres yolunda sürücülerin bıçaklı “yol verme” kavgası kamerada

Araç kamerası-

Araç Kamerası Kamera 

-Trafikte seyrederken tartışmaları
-Kavga etmeleri
-Sürücünün bıçak çekmesi
-Vatandaşların araya girmesi

( İSTANBUL )- Seyir halindeyken tartışan sürücüler, araçlarını durdurup kavga etti İSTANBUL

- Basın Ekspres yolunda “yol verme” yüzünden seyir halinde tartışmaya başlayan iki sürücü, araçlarını durdurup kavga etti. Sürücülerden biri diğerine bıçak salladı. Şahısların kavga ettiği o anlar araç kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme yüzünden tartışması başladı.
Uzun süren tartışmanın büyümesi üzerine, sürücüler birbirini takip etmeye başladı.
Birbirlerini sıkıştıran sürücüler trafiği tehlikeye soktu. “Yol verme” yüzünden bıçak salladı Dakikalar süren takipleşmenin ardından sürücüler, Atatürk Havalimanı kavşağında araçlarından inerek kavga etmeye başladı.
Kavga esnasında diğer aracı sıkıştıran aracın sürücüsü eline aldığı bıçakla diğer sürücüye saldırdı. Kavga yoldan geçen vatandaşlar tarafından ayrılırken, yaşananlar ise araç kamerasına yansıdı. (DCC-
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