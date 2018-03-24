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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Basın Ekspres yoluna dökülen çamur kazaya neden oldu

Basın Ekspres yoluna dökülen çamur kazaya neden oldu

Çamurlu yoldan görüntü

Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Basın Ekspres’den görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Trafiğin yan yola verilmesi
-İBB temizlik araçlarıyla yolun temizlenmesi
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Basın Ekspres yolunda yola dökülen çamur nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, İkitelli istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza, saat 07:00 sıralarında Basın Ekspres yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yola çamur dökülmesinden dolayı yol kayganlaşmaya başladı.
Kayganlaşan yolda 3 araç birbirine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri olası yeni bir kazanın önüne geçmek için güvenlik önlemi aldı. Çamur dökülen yol trafiğe kapatılırken, polis ekipleri trafiğe yan yola yönlendirdi. Zincirleme kazanın yaşandığı çamurlu yol, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait temizlik araçları ile temizlendi. Uzun kuyrukların oluştuğu Basın Ekspres’te araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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