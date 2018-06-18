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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Basın Ekspres Yolu’nda rulo kağıt yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

Basın Ekspres Yolu’nda rulo kağıt yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

Devrilen tırdan detay

İlk Müdahale Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Rulo kağıtlardan detay
-Trafikten detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) Basın Ekspres Yolu’nda rulo kağıt yüklü TIR devrildi:2 yaralı- Devrilen tır nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı İSTANBUL

- Basın Ekspres Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği rulo kağıt yüklü tır devrildi 2 kişi yaralandı. Basın Ekspres Yolu Başakşehir - İkitelli istikametinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 21.30 sıralarında Başakşehir - İkitelli istikametinde seyir halinde olan 42 S 9342 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Tır'ın devrildiğini gören çevredeki sürücüler kazayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tır'ın devrilmesi sonucunda yaralanan sürücü ve arkadaşına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Devrilen tır nedeniyle Basın Ekspres Yolu’nda trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri kazanın olduğu noktada önlem aldı. Trafik polislerinin aldığı önlemlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait vinçler devrilen tırı kaldırmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında araç trafiği kontrollü bir şekilde sağlandı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından devrilen tırın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
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