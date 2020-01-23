Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Basın açıklamasına Kangal köpekleri ile katıldılar Haberi

Basın açıklamasına Kangal köpekleri ile katıldılar Haberi

Açıklamadan detaylar

Lyon Köpek Basın Açıklaması 

-Basın açıklaması

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Kangal İlçesinde Kangal Köpeği Yetiştiricileri köpekleri ile düzenledikleri basın açıklamasında, Sivas Valiliği tarafından şehir merkezinde kurulacak üretim merkezinden duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. Sivas Valiliği tarafından “İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi” 7 milyon 51 TL’lik bir bütçe ile Sivas’ta kurulacak olması Sivas’ın Kangal İlçesinde ki Kangal üreticilerini üzdü. Üretim merkezinin köpeğe de adını veren Kangal’da kurulması gerektiğini düşünen üreticiler bugün konuyla ilgili bir basın açıklaması düzenledi.
Üreticiler basın açıklamasına Kangal köpekleri ile birlikte katıldı.
Renkli görüntülerin oluştuğu basın açıklamasını, tüm üreticiler adına Kangal Yetiştiricisi Mustafa Şişman okudu. Açıklamada, “Bizler tüm dünyada ilçemizin ismi ile tanınmış olan Kangal köpeği ile ilgili yapılacak tüm çalışmaların merkezinin yine ilçemiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Herkes şu gerçeği bilmelidir ki taklitler ancak aslını yaşatır. Kangal köpeği kangala aittir. Ülkemizden ve dünyadan Kangal köpeği ile ilgili gelen taleplerin çoğu ilçemize gelmektedir. İlçemize gelen her yabancı, ilçe öz kaynakları ile birçok açıdan emsalsiz olan bu canlıya sahip olmak istemektedir. Ayrıca Kangal köpeğinin en etkili ve sağlıklı yetiştiği iklim şartları da Kangal’dadır. Tüm bu durumlar göz önüne alındığında Kangal köpeği ile ilgili tüm çalışmalarda merkez Kangal ilçesi olmalıdır” dendi. (HU-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı