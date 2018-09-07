Basım hatası olan 100 TL’lik banknot görenleri şaşırtıyor... İlk bakışta sahte olduğu düşünülen para koleksiyoncuların ilgisini çekiyor İzle

-2 tane 100'lük banknotun karşılaştırılması

-Mustafa Gedikli'nin apra koleksiyonundan detay

-Mustafa Gedikli ile röportaj



( ORDU -ÖZEL)-Bu paraya paha biçilemiyor ORDU



- Dövme sanatçısı Mustafa Gedikli müşterisinden aldığı 100 TL'lik banknotun kolleksiyon değeri taşıdığını iddia etti. Basım hatasından kaynaklı eksiği bulunan 100 TL’lik banknotun değeri duyanları şaşırtıyor. Ünye'de ikamet eden dövme sanatçısı Mustafa Gedikli'de bulunan 100 TL'lik banknot diğerlerinden farklı. Paranın ön yüzündeki sağ üst köşesinde 100 yazması gerekirken, bankanın baskı hatasından kaynaklı 10 yazıyor. Gedikli, ilk bakışta sahte olabileceği düşünülen paranın, yaptığı araştırmalar sonucu koleksiyon değeri olduğunu iddia etti. Parayı, Hollanda'dan gelen bir müşterisinden aldığını belirten Gedikli, 30 bin TL'ye kadar teklif verdiklerini ancak bu fiyata satmayı düşünmediğini söyledi.



“Para, Hollandalı bir müşteriden geldi, ilk baktığımda sahte zannettim” Gedikli, “Ben ilk başta bu parayı sahte zannettim, daha sonra araştırınca anladım ki koleksiyon değeri varmış. Bu parada bankanın basım hatası var. Sağ üst köşesinde bir tane sıfırı noksan, hatası o. Biraz araştırma yapınca böyle paraların olduğunu, değerinin biçilemediğini anladım” dedi.

“30-35 bin TL’ye kadar fiyat teklif ettiler” “Şu an bu paraya teklif verenler 30-35 bin TL’ye kadar çıktı ama daha da araştırmaya devam ediyorum” diyen dövme sanatçısı Gedikli, “Sonuçta çok nadir görülen bir olay. Bayağı bir araştırma yaptım, şu an tek gibi görülüyor. Farklı bir parada (10 TL) daha önce sıfır hatası olmuş, onlar belirli bir miktara satmışlar” şeklinde konuştu.

Tesadüfen koleksiyonuna ekledi Aynı zamanda yaklaşık 1 yıldır para koleksiyonu da yapan Gedikli, çoğu kağıt parayı topladığını, hatalı olan 100 TL’lik banknotun da tesadüfen koleksiyonuna eklendiğini aktardı. Kendisine verilen fiyatı yeterli bulmadığını bu yüzden de satmayı düşünmediğini ileri süren Mustafa Gedikli, alacağı yüksek teklifleri bekleyeceğini belirtti.



