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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Başıboş köpeklerin saldırdığı 8 yaşındaki çocuğu babası kurtardı Video

Başıboş köpeklerin saldırdığı 8 yaşındaki çocuğu babası kurtardı Video

BABA BİROL ÖZGEN’İN KONUŞMASI

Derbi Maçı Köpek Küçük Çocuk Genç Arkadaşlar Saldırı 

-SALDIRIYA UĞRAYAN ÇOCUĞUN YARDIMINA KOŞAN GENCİN KONUŞMASI
-SALDIRININ YAŞANDIĞI SOKAKTA GEZİNEN KÖPEKLERDEN GÖRÜNTÜ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk, büyük korku atlattı. Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde akşam saatlerinde babasıyla evine giden 8 yaşındaki R.Ö. toplu halde gezen başıboş köpeklerin arasında kaldı. Köpeklerin havlaması sonucu kaçan küçük çocuk, babası ve yoldan geçen vatandaşların sayesinde saldırıdan kurtarıldı. Bir anda etrafımızı sardılar Korku dolu anlar yaşayan küçük çocuğun babası Birol Özgen, “Oğlumla derbi maçını izleyip eve dönerken, bir anda etrafımızı köpekler sardı. Yaklaşık 8 civarında köpeğin oğlumu kovalamaya başlaması üzerine yoldan geçen genç arkadaşlarla müdahale ettik. Neyse ki ısırma yok ama bu köpeklerin buradan toplanmasını istiyoruz. Çünkü her akşam aynı sorun ve tedirginiz. Çocuklarımız okula gidip geliyor. Başlarına bir şey gelsin istemiyoruz” diye konuştu.
Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde köpeklerin toplanacağı bildirildi.

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