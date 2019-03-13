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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Köpeğin kurtarılma anı

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

Demir Korkuluk Korkuluk 


- Kırıkkale’de dere kenarındaki demir korkuluklara başı sıkışan küçük köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde dere kenarındaki demir korulukların arasına başı sıkışan köpeğin ses çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, köpeğin başının sıkıştığı demirleri keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Daha sonra Kırıkkale Belediyesine ait veteriner tarafından köpeğin muayenesi yapıldı. (HA-SLH-Y)
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