Başı demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - DENİZLİ
: - Demir korkuluklara sıkışan çocuktan görüntü - Demir korkuluğun kesilmesi - Küçük çocuğun kurtarılmasıBaşı demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde başı pencerenin demir korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı.Alınan bilgiye göre, Dokuzkavaklar Mahallesi 2060 Sokak'ta, 6 yaşındaki Eda Y, zemin kattaki evlerinin penceresinden dışarı çıkmaya çalıştı.Pencerenin demir korkulukları arasından ayaklarını dışarı sarkıtan çocuk, 1 metre mesafedeki zemine indi ancak başı demir korkuluklara sıkıştı.Ağlama sesi üzerine çocuklarını kurtarmaya çalışan ailenin çabaları sonuçsuz kalınca itfaiye ekibine haber verildi. Eve gelen ekipler, demir korkuluğu keserek Eda'yı kurtardı.Korkan çocuğa su veren ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.