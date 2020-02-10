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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Başhekim ile hastane yöneticisi birbirlerine girdi

Başhekim ile hastane yöneticisi birbirlerine girdi

Hastane dış plan görüntü

Hastane 

-Başhekim Mehmet Erkaleli fotoğraf

( DENİZLİ )- Başhekim ve hastane yöneticisinin kavgası hastaneyi karıştırdı DENİZLİ

- Denizli Devlet Hastanesi'nde Başhekim Mehmet E., ile Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun S. hastanede kavga etti. Olay karakolda sona erdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olay sabah saatlerinde Denizli Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddialara göre, Başhekim Mehmet E. geçtiğimiz günlerde Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun S.'ye bir iş hakkında talimat verdi. Ancak Harun S. talimatı yerine getirmeyince aralarında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Harun S., boğazı sıkıp başına yumruk attığı başhekimi darp etti. Darp raporu alan Mehmet E. Çınar Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Aynı şekilde Harun S'de darp raporu alarak, Mehmet E. hakkında şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirtti.
(GC-RFK-
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